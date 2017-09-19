Число беженцев рохинджа из Мьянмы в Бангладеш превысило 421 тысяч

ЖЕНЕВА, 19 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество беженцев народности рохинджа из Мьянмы в Бангладеш превысило 421 тысячу человек, сообщил пресс-секретарь Международной организации по миграции Джоэл Миллман на брифинге во вторник.
По словам Миллмана, ежедневно в Бангладеш прибывают порядка 20 тысяч беженцев из Мьянмы.
Ранее МОМ сообщала, что количество беженцев рохинджа из Мьянмы в Бангладеш с 25 августа составило 415 тысяч человек. По данным МОМ, всего в Бангладеш находится свыше 600 тысяч мусульман-рохинджа, две трети из которых прибыли за последние три недели.
Гуманитарный кризис в мьянманском штате Ракхайн, граничащем с Бангладеш, развивается по нарастающей с 25 августа, когда мьянманские войска и силы безопасности начали операцию против исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа (рохинья). С 25 августа в Бангладеш в поисках убежища бегут сотни тысяч рохинджа. Они размещены в переполненных лагерях беженцев, расположенных вдоль границы на территории Бангладеш. Международная независимая миссия по поиску фактов в Мьянме, созданная в марте резолюцией СПЧ ООН, направила в Бангладеш группу экспертов для начала первых расследований возможных нарушений прав рохинджа.