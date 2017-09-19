МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине привел к резкому увеличению числа случаев разжигания ненависти и в целом негативно повлиял на уязвимые группы населения, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Совета Европы по докладу комиссии по борьбе с расизмом.

В докладе рассматриваются практически все аспекты социальной жизни на Украине.

Комиссия подчеркивает, "что антироссийская риторика доминировала в политическом дискурсе" Украины. "Однако было (отмечено) меньше случаев преследования или оскорблений отдельных лиц или групп из-за их русской идентичности в Киеве и других регионах", — отмечается в документе. По мнению комиссии, Киеву "следует активизировать усилия по прекращению расистского насилия в отношении ЛГБТ и народа рома (цыган)". Комиссия также высказалась за улучшение условий жизни внутренне перемещенных лиц.

В то же время комиссия Совета Европы по борьбе с расизмом приветствовала "новые правовые положения, направленные на борьбу с дискриминацией, прогресс в расследовании преступлений на почве ненависти и меры по обеспечению интеграции народа рома (цыган) и солидарности с внутренне перемещенными лицами".

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью — орган Совета Европы по мониторингу расизма, ксенофобии, антисемитизма с точки зрения защиты прав человека в рамках европейской конвенции по правам человека. Создана в 1993 году, состоит из экспертов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.