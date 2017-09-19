МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине привел к резкому увеличению числа случаев разжигания ненависти и в целом негативно повлиял на уязвимые группы населения, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Совета Европы по докладу комиссии по борьбе с расизмом.
В докладе рассматриваются практически все аспекты социальной жизни на Украине.
В то же время комиссия Совета Европы по борьбе с расизмом приветствовала "новые правовые положения, направленные на борьбу с дискриминацией, прогресс в расследовании преступлений на почве ненависти и меры по обеспечению интеграции народа рома (цыган) и солидарности с внутренне перемещенными лицами".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.