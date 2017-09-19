Премьер Молдавии выступит с речью на полях Генассамблеи ООН

КИШИНЕВ, 19 сен – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Павел Филип примет участие в работе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и намерен выступить на ней с речью, сообщили во вторник в пресс-службе правительства.

"Премьер-министр Молдавии примет участие в работе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке с 19-21 сентября. В ходе сессии основных дебатов Генеральной ассамблеи ООН премьер Павел Филип выступит с речью от имени Молдавии", — говорится в пресс-релизе кабмина.

В пресс-службе добавили, что у премьера запланирована серия двусторонних встреч с американскими и европейскими официальными лицами, а также представителями ООН. В ходе этих дискуссий речь пойдет "о возможностях укрепления дипломатических отношений и сотрудничестве в сферах, представляющих взаимный интерес".

Ранее постпред Молдавии при ООН Виктор Морару направил в секретариат Организации письмо, в котором говорится, что Кишинев рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генассамблеи вопрос о выводе из страны иностранных военных. При этом в МИД Молдавии заявили, что "инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона", а "позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генассамблеей ООН вопроса незаконного размещения оперативной группы вооруженных сил РФ".

Как сообщил пресс-секретарь председателя 72-й сессии Генассамблеи ООН Бренден Варма, рассмотрение вопроса о включении в программу Генассамблеи пункта о выводе иностранных войск из Молдавии отложено до октября.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание на провокационную инициативу Кишинева, подчеркнув, что "в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях".

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.