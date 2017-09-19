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Премьер Молдавии выступит с речью на полях Генассамблеи ООН

12:0519.09.2017
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© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Молдавии Павел Филип. Архивное фотоПремьер-министр Молдавии Павел Филип. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky

КИШИНЕВ, 19 сен – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Павел Филип примет участие в работе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и намерен выступить на ней с речью, сообщили во вторник в пресс-службе правительства.

ООН. Архивное фото
© AP Photo / Jason DeCrow
Обсуждение на ГА ООН темы вывода войск из Молдавии отложили до октября
"Премьер-министр Молдавии примет участие в работе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке с 19-21 сентября. В ходе сессии основных дебатов Генеральной ассамблеи ООН премьер Павел Филип выступит с речью от имени Молдавии", — говорится в пресс-релизе кабмина.

В пресс-службе добавили, что у премьера запланирована серия двусторонних встреч с американскими и европейскими официальными лицами, а также представителями ООН. В ходе этих дискуссий речь пойдет "о возможностях укрепления дипломатических отношений и сотрудничестве в сферах, представляющих взаимный интерес".

Ранее постпред Молдавии при ООН Виктор Морару направил в секретариат Организации письмо, в котором говорится, что Кишинев рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генассамблеи вопрос о выводе из страны иностранных военных. При этом в МИД Молдавии заявили, что "инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона", а "позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генассамблеей ООН вопроса незаконного размещения оперативной группы вооруженных сил РФ".

Как сообщил пресс-секретарь председателя 72-й сессии Генассамблеи ООН Бренден Варма, рассмотрение вопроса о включении в программу Генассамблеи пункта о выводе иностранных войск из Молдавии отложено до октября.

Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Депутаты Молдавии призвали Россию вывести военных из ПМР, Додон против
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание на провокационную инициативу Кишинева, подчеркнув, что "в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях".

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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