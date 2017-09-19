КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Полиция открыла второе дело после столкновений возле Ильичевского городского суда Одесской области, который в понедельник оправдал проходивших по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе сторонников "антимайдана", сообщается во вторник на сайте полиции Одесской области.

По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходили 19 обвиняемых, пять из них находились в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняли в провоцировании своих сторонников к действиям против участников "евромайдана". При этом двое из погибших считаются активистами "евромайдана", а четверо — сторонниками Куликова поля. Суд в понедельник признал сторонников "антимайдана" невиновными. Возле здания суда между неизвестными и правоохранителями возникла потасовка, в ходе которой против бойцов Нацгвардии Украины был применен огнетушитель. Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство", сообщалось, что в результате потасовки пострадали 15 нацгвардейцев и 20 полицейских.

"Участники акции распылили в сторону сотрудников полиции слезоточивый газ, бросали взрывные пакеты, а также тротуарную плитку по работникам полиции и служебному автобусу. В связи с этим следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию об открытии уголовного производства за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.