"Настрой на войну": сенат США одобрил выделение Киеву 500 млн долларов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Петр Порошенко сообщил, что американский сенат одобрил выделение Киеву пятисот миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. По словам украинского лидера, законопроект предусматривает поставки "летальных вооружений оборонного характера".
Кроме того, раненые украинские военнослужащие смогут проходить реабилитацию в медицинских учреждениях в США за счет американского бюджета.
В начале августа Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. При этом издание отмечало, что эта идея не обсуждалась в Белом доме, а президент Дональд Трамп не в курсе инициативы военных и дипломатов.
Пользы Киеву не будет
"Куда будут направлены эти деньги, не очень и интересно. Потому что, во-первых, выделенные Украине деньги всегда растворяются и, как правило, тратятся не на те цели, на которые были направлены. Во-вторых, эффективно финансируется то, что существует и работает. Если деньги идут в военную сферу, то она должна представлять собой некую четкую и понятную структуру", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.
Политолог также отметил, что сам по себе факт выделения денег Киеву удивления не вызывает. По словам Батурина, в условиях разрушенной экономики украинский бюджет ориентирован "на разворовывание чиновниками".
Настрой "на войну"
Комментируя слова Порошенко о решении американского сената, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что украинский лидер настроен на войну.
"Когда весь мир говорит о том, что надо думать о безопасности, Порошенко говорит о боевых действиях", — пояснил сенатор в интервью RT.
Джабаров добавил, что "любое действие рождает противодействие", а начинать гонку вооружений и превращать центр Европы в потенциальный театр боевых действий крайне опасно.
Сенатор также выразил надежду на то, что "здравый смысл возобладает" и к тому времени, когда Украина будет "вооружена до зубов", Порошенко уже не будет находиться у власти.
Позиция "нормандской четверки"
"Мы уже неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии, и в целом, провоцировать ситуацию и без того непростую, они будут нас лишь отдалять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса", — сказал представитель Кремля.
Против снабжения Киева оружием выступают и большинство европейских политиков.
Не нашли планы Киева поддержки и в НАТО. Председатель военного комитета альянса Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках Украине летального оружия, потому что это "лишь увеличит страдания людей".