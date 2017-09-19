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"Настрой на войну": сенат США одобрил выделение Киеву 500 млн долларов

11:5319.09.2017
(обновлено: 12:00 19.09.2017)
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CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фотоСолдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Петр Порошенко сообщил, что американский сенат одобрил выделение Киеву пятисот миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. По словам украинского лидера, законопроект предусматривает поставки "летальных вооружений оборонного характера".

Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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США и Украина заинтересованы в продолжении войны в Донбассе, заявил сенатор
"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Кроме того, раненые украинские военнослужащие смогут проходить реабилитацию в медицинских учреждениях в США за счет американского бюджета.

В начале августа Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. При этом издание отмечало, что эта идея не обсуждалась в Белом доме, а президент Дональд Трамп не в курсе инициативы военных и дипломатов.

Пользы Киеву не будет

Президент Украины Петр Порошенко (справа) и министр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Михаил Палинчак
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Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин считает, что выделение дополнительных денег не принесет пользы Украине.

"Куда будут направлены эти деньги, не очень и интересно. Потому что, во-первых, выделенные Украине деньги всегда растворяются и, как правило, тратятся не на те цели, на которые были направлены. Во-вторых, эффективно финансируется то, что существует и работает. Если деньги идут в военную сферу, то она должна представлять собой некую четкую и понятную структуру", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Политолог также отметил, что сам по себе факт выделения денег Киеву удивления не вызывает. По словам Батурина, в условиях разрушенной экономики украинский бюджет ориентирован "на разворовывание чиновниками".

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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"В этой ситуации, конечно, удобнее финансировать не социальную, а военную сферу. Но финансирование оборонной сферы другой страной не сможет исправить ситуацию. Любое государство только тогда нормально содержит свою оборону, когда понимает, сколько процентов от государственного бюджета в год надо выделять на развитие армии", — добавил Денис Батурин.

Настрой "на войну"

Комментируя слова Порошенко о решении американского сената, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что украинский лидер настроен на войну.

"Когда весь мир говорит о том, что надо думать о безопасности, Порошенко говорит о боевых действиях", — пояснил сенатор в интервью RT.

Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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По словам парламентария, понятно, против кого украинский президент собирается применять оружие: против своего народа на юго-востоке Украины и России, "которую он обвиняет во всех грехах".

Джабаров добавил, что "любое действие рождает противодействие", а начинать гонку вооружений и превращать центр Европы в потенциальный театр боевых действий крайне опасно.

Сенатор также выразил надежду на то, что "здравый смысл возобладает" и к тому времени, когда Украина будет "вооружена до зубов", Порошенко уже не будет находиться у власти.

Позиция "нормандской четверки"

Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости
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Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Неделю назад возможные поставки американского оружия раскритиковал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы уже неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии, и в целом, провоцировать ситуацию и без того непростую, они будут нас лишь отдалять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса", — сказал представитель Кремля.

Против снабжения Киева оружием выступают и большинство европейских политиков.

Военнослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Так, экс-глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, который сейчас занимает пост президента Германии, отмечал, что подобные шаги являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

Не нашли планы Киева поддержки и в НАТО. Председатель военного комитета альянса Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках Украине летального оружия, потому что это "лишь увеличит страдания людей".

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