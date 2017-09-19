В Польше повредили десять танков армии США при перевозке по железной дороге

ВАРШАВА, 19 сен — РИА Новости. Десять танков армии США повредили при перевозке по железной дороге в Польше, сообщает радиостанция RMF FM.

"Боевые машины перевозили на поезде из Гданьска на полигон в Жагани. Танки не вошли под крышу на станции недалеко от города Торунь", — говорится в сообщении. По данным радио, в результате получили повреждения 10 из 37 перевозимых боевых машин, а также конструкция навеса станции.

При этом местная полиция подтвердила, что машины принадлежат армии США.

Полицейские проверили состояние всех членов экипажа поезда. Все они были трезвые.

Несколько дней назад в Гданьск прибыли по морю около 200 танков Абрамс и боевых машин пехоты Брэдли.

В Польше развернута Американская бронетанковая бригада в рамках операции Atlantic Resolve. В настоящее время идет ее ротация. Численность американских военных составляет около 3,5 тысячи человек. Основу парка боевой техники бригады составляют танки Abrams и самоходные гаубицы Paladin.