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Депутат ГД: США поставят оружие Украине для слежения за Черноморским флотом

11:5019.09.2017
(обновлено: 11:57 19.09.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи в Киеве. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Американское вооружение, обещанное Украине, предназначено не столько для обороны страны, сколько для ведения разведки и отслеживания действий Черноморского флота РФ в Азово-Черноморском регионе, заявил РИА Новости во вторник депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил о выделении Вашингтоном Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. По его утверждению, Украина получит радиолокационное средство ПВО, станции слежения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.

Между тем, в опубликованном утвержденном сенатом США оборонном бюджете по части военной помощи Украине предусмотрено всего 150 миллионов долларов (в прошлом году было 350 миллионов). При этом в наличии будут доступны лишь 75 миллионов из этой суммы, а на остальные средства нужно будет отдельное разрешение сената.

"Вся линейка американских оборонительных средств не представляет военной угрозы, но позволяет вести разведывательные действия в отношении российских кораблей и морской авиации. Украина в этой ситуации выполняет роль бинокля, через который американцы планируют рассматривать действия кораблей ЧФ, полеты морской и гражданской авиации, судоходства", — сказал Белик.

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© РИА Новости / Стрингер
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Он подчеркнул, что настоящего летального оружия Украина не получит. "Думаю, что в американских планах использовать Украину для организации всепогодного круглосуточного мониторинга за российской группировкой в Крыму", — отметил Белик.

Депутат также обратил внимание на графу "военно-морские противоминные средства", которые также планируют поставлять Украине. "Тралы и искатели мин вряд ли пригодятся Украине в случае конфликта с Россией, мы не планируем минные постановки ни в Черном, ни в Азовском морях. Это скорее символический ход на подогрев "российской минной угрозы", — подытожил Белик.

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