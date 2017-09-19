Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи в Киеве. Архивное фото

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи в Киеве. Архивное фото

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Американское вооружение, обещанное Украине, предназначено не столько для обороны страны, сколько для ведения разведки и отслеживания действий Черноморского флота РФ в Азово-Черноморском регионе, заявил РИА Новости во вторник депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил о выделении Вашингтоном Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. По его утверждению, Украина получит радиолокационное средство ПВО, станции слежения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.

Между тем, в опубликованном утвержденном сенатом США оборонном бюджете по части военной помощи Украине предусмотрено всего 150 миллионов долларов (в прошлом году было 350 миллионов). При этом в наличии будут доступны лишь 75 миллионов из этой суммы, а на остальные средства нужно будет отдельное разрешение сената.

"Вся линейка американских оборонительных средств не представляет военной угрозы, но позволяет вести разведывательные действия в отношении российских кораблей и морской авиации. Украина в этой ситуации выполняет роль бинокля, через который американцы планируют рассматривать действия кораблей ЧФ, полеты морской и гражданской авиации, судоходства", — сказал Белик.

Он подчеркнул, что настоящего летального оружия Украина не получит. "Думаю, что в американских планах использовать Украину для организации всепогодного круглосуточного мониторинга за российской группировкой в Крыму", — отметил Белик.

Депутат также обратил внимание на графу "военно-морские противоминные средства", которые также планируют поставлять Украине. "Тралы и искатели мин вряд ли пригодятся Украине в случае конфликта с Россией, мы не планируем минные постановки ни в Черном, ни в Азовском морях. Это скорее символический ход на подогрев "российской минной угрозы", — подытожил Белик.