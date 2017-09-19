В Пекине заявили о неэффективности военных угроз в решении ядерной проблемы

ПЕКИН, 19 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Военные угрозы не могут помочь урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова, наоборот, они усиливают напряженность, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Касательно того, что некоторые заинтересованные стороны посылают военные угрозы в контексте проблемы, вчера я уже говорил — практика показала, что угрозы не могут помочь в разрешении проблемы, а наоборот, нанесут урон урегулированию этого вопроса, усложнят достижение цели по денуклеаризации на Корейском полуострове", — заявил дипломат.

Он добавил, что "Китай привержен денуклеаризации на Корейском полуострове, сохранению там мира и стабильности" и придерживается позиции, "что мирное урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова посредством диалога и консультаций является единственным решением этой проблемы".

"Мы считаем, что шестисторонние переговоры являются важной и эффективной платформой по разрешению проблемы", — сказал Лу Кан.

Ранее газета Washington Post сообщила, что министр обороны США Джеймс Мэттис обсуждал с главой минобороны Южной Кореи Сон Ён Му возвращение тактического ядерного оружия в страну. Мэттис не сообщил, поддержит ли он идею размещения ядерного оружия. Сон Ён Му назвал идею "альтернативой, которая стоит всестороннего анализа".

При этом постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон почти исчерпал свои возможности решения проблемы вокруг КНДР в СБ ООН, но в его арсенале остаются средства Пентагона.