Количество беженцев-рохинджа из Мьянмы в Бангладеш превысило 415 тысяч

ЖЕНЕВА, 19 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество беженцев народности рохинджа, вынужденных перебраться из Мьянмы в Бангладеш, превысило 415 тысяч человек, сообщает во вторник Международная организация по миграции (МОМ).
"МОМ работает с правительством Мьянмы и партнерскими гуманитарными организациями для быстрого создания в районе Кокс-Базар мобильных центров медицинских услуг для помощи 415 тысячам человек, которые за последние три недели бежали из мьянманского штата Северный Ракхайн от насилия", — заявили в МОМ.
С 25 августа в Бангладеш в поисках убежища бегут сотни тысяч рохинджа. Они размещены в переполненных лагерях беженцев, расположенных вдоль границы на территории Бангладеш. Международная независимая миссия по поиску фактов в Мьянме, созданная в марте резолюцией СПЧ ООН, направила в Бангладеш группу экспертов для начала первых расследований возможных нарушений прав рохинджа.