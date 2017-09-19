Количество беженцев-рохинджа из Мьянмы в Бангладеш превысило 415 тысяч

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы. Архивное фото

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 19 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество беженцев народности рохинджа, вынужденных перебраться из Мьянмы в Бангладеш, превысило 415 тысяч человек, сообщает во вторник Международная организация по миграции (МОМ).

"МОМ работает с правительством Мьянмы и партнерскими гуманитарными организациями для быстрого создания в районе Кокс-Базар мобильных центров медицинских услуг для помощи 415 тысячам человек, которые за последние три недели бежали из мьянманского штата Северный Ракхайн от насилия", — заявили в МОМ.

Гуманитарный кризис в мьянманском штате Ракхайн, граничащем с Бангладеш, развивается по нарастающей с 25 августа, когда мьянманские войска и силы безопасности начали операцию против исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа (рохинья).

С 25 августа в Бангладеш в поисках убежища бегут сотни тысяч рохинджа. Они размещены в переполненных лагерях беженцев, расположенных вдоль границы на территории Бангладеш. Международная независимая миссия по поиску фактов в Мьянме, созданная в марте резолюцией СПЧ ООН, направила в Бангладеш группу экспертов для начала первых расследований возможных нарушений прав рохинджа.