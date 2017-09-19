КС Молдавии разъяснит ситуацию с назначением главы Минобороны

КИШИНЕВ, 19 сен – РИА Новости. Члены правительства Молдавии на специальном заседании во вторник приняли решение обратиться в Конституционный суд (КС) за пояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра, предложенного кабмином, сообщили в пресс-службе правительства.

"Правительство обращается в Конституционный суд за пояснениями части 6 статьи 98 конституции Молдавии, чтобы разъяснить действия, которые может предпринять премьер-министр и парламент страны в случае, если президент повторно отказывается назначать министра. Действия правительства направлены на то, чтобы избежать институциональной блокировки министерства обороны", — говорится в сообщении.

Президент Молдавии Игорь Додон в конце 2016 года подписал указ об отставке Анатолия Шалару с поста главы Минобороны. Все это время пост министра обороны пустовал, а обязанности главы ведомства исполняет Георгий Галбура. На прошлой неделе глава Демпартии Владимир Плахотнюк сообщил, что премьер предложит президенту на пост министра обороны кандидатуру вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы. Однако Додон заявил, что не намерен утверждать эту кандидатуру, и предложил на пост министра генерала Виктора Гайчука, ранее уже занимавшего эту должность. Премьер не согласился с рекомендацией президента и повторно предложил Стурзу. Додон заявил, что не будет утверждать эту кандидатуру.

В январе этого года на тот момент глава Конституционного суда Александр Тэнасе объяснил решение КС, заявив, что "Молдавия — парламентская республика, и полномочия президента определены конституцией, поэтому он не несет никакой ответственности за деятельность правительства, а его роль в конфигурации кабмина ограничена". Так, президент может один раз мотивировано отклонить предложение премьера по назначению какой-либо кандидатуры на вакантный пост министра. Глава кабмина вправе выдвинуть новую кандидатуру или представить повторно претендента на пост министра, которую президент должен утвердить.