У здания Рады медики устроили пикет, требуя погасить долги по зарплате

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Работники сферы здравоохранения Украины во вторник пикетируют здание Верховной рады, требуя погасить задолженность по заработной плате, провести реформу здравоохранения с учетом требований медиков, а также назначить министра здравоохранения Украины, передает корреспондент РИА Новости.

Ребят на еврономерах побоялись тронуть,а митинг врачей, протестующих против реформ решили "обезопасить"перекрытием улиц и металлоискателями. pic.twitter.com/dVj9RUHLeP — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 19 сентября 2017 г.

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По данным организаторов акции протеста, на митинг собрались около 5 тысяч сотрудников медучреждений. Акция проходит мирно. Сотрудники медотрасли держат флаги профсоюза, а также таблички с надписями: "На здоровье не экономят", "Не перекрывайте кислород украинской медицине", "Достойная зарплата медикам", "Нет уничтожению украинской медицины".

"Мы требуем погашения задолженности по заработной плате, повышения первого тарифного разряда на две позиции, а также проведения медицинской реформы в правовом поле. В целом мы поддерживаем предложенную правительством медицинскую реформу, но есть моменты, с которыми мы не согласны. Мы хотим, чтобы она проводилась без сокращения койка-мест, закрытия больниц и сопровождалась повышением зарплат",- сказала РИА Новости одна из участниц акции.

По ее словам, представители профсоюза медработников Украины сейчас направляются на совещание в кабинет министров, где передадут свои требования.

Грушевского перекрыто,на Европ.пл. огромная пробка и злые люди, не понимающие почему нельзя проехать на работу по абсолютно пустой улице pic.twitter.com/4QTgYT5k3S — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 19 сентября 2017 г.

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Присутствующий на акции депутат парламента Олег Мусий заявил, что в повестке Рады на вторник стоит законопроект о реформе здравоохранения, которая, по его мнению, является "геноцидом украинского народа".

"Люди пришли к Верховной раде с тремя основными требованиями: назначить легитимного министра здравоохранения, которого на сегодняшний день нет. Второе требование — это не голосовать за законопроект о медицинской реформе. И последнее одно из основных требований — это погашение задолженности по зарплате, которая на сегодняшний день составляет 100 миллионов гривен (3,8 тысячи долларов)… Если сегодня медиков не услышат, завтра все эти люди уволятся с работы", — сказал Мусий журналистам.

В связи с акцией медиков в центре Киева усилены меры безопасности. Правоохранители перекрыли улицу Грушевского возле украинского парламента, поставив на подходах к зданию Рады металлоискатели. По данным замглавы Нацполиции, начальника Главного управления полиции в Киеве Андрея Крищенко, для обеспечения правопорядка в центре Киева будут задействованы около 2,5 тысячи правоохранителей, так как в массовых акциях заявлено участие около 7 тысяч человек.

Верховная рада ранее приняла в первом чтении законопроект о реформе здравоохранения на Украине. Ряд партий раскритиковали ее, так как, по их мнению, она не предусматривает реформирование сферы, а приведет к сокращению медперсонала и больниц. Более года обязанности министра здравоохранения Украины исполняет Ульяна Супрун.