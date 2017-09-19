Пострадавшим при терактах в Брюсселе выплатили полтора миллиона евро

БРЮССЕЛЬ, 19 сенг — РИА Новости, Александр Шишло. В общей сложности 1,5 миллиона евро выплатило государство на сегодняшний день пострадавшим при терактах в марте 2016 года в Брюсселе, сообщило министерство финансов Бельгии.

Как говорится в коммюнике ведомства, речь идет об удовлетворении 150 прошений об оказании экстренной финансовой помощи, поступивших в специально созданную для этого госкомиссию. На ее рассмотрении находится в общей сложности 336 обращений от пострадавших при терактах. Первые платежи были сделаны в июле 2016 года.

Страховые выплаты пострадавшим оценивались бельгийской ассоциацией страховщиков Assuralia в 160 миллионов евро.

Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя утром 22 марта 2016 года. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов погибли 32 человека, 340 получили ранения различной степени тяжести, из которых один до сих пор находится в госпитале. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России