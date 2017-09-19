Премьер Доминики сообщил о масштабных разрушениях после урагана "Мария"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит сообщил, что ураган "Мария" разрушил на островном государстве "все, что можно купить за деньги".

Ранее Национальный центр ураганов США сообщил, что ураган "Мария", который приближается к островам Карибского бассейна, достиг максимальной — пятой категории. В сообщении на сайте центра отмечается, что скорость ветра составляет 260 километров в час, а порывы значительно превышают это значение.

"Предварительные сообщения о масштабных разрушениях. На настоящий момент мы потеряли все, что можно купить за деньги", — написал Скеррит в официальном аккаунте Facebook.

Скеррит отметил, что его самый большой страх — узнать утром о пострадавших и погибших в результате предполагаемых оползней.

Также премьер предположил, что из-за неблагоприятных погодных условий в течение нескольких дней не будут функционировать аэропорты и морские порты острова. В связи с этим Скеррит обратился с просьбой о помощи к дружественным нациям и организациям.

Ранее стало известно, что серьезный урон был нанесен дому самого премьера. Он сообщил, что крыша его дома "улетела", однако сам он не пострадал.