Фонд Доктора Лизы привез на лечение в Россию 16 детей из Донбасса

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Фонд "Справедливая помощь", основанный правозащитницей Елизаветой Глинкой (Доктором Лизой), во вторник вывез из Донбасса 16 детей для лечения на территорию РФ, сообщила журналистам член правления фонда Наталья Авилова — руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии.

"Сегодня в группе 16 детей. Самому маленькому три месяца, самому старшему 14 лет. У детей тяжелые заболевания, хронические заболевания, врожденные заболевания. Офтальмология, онкология, нейрохирургия. Всем детям будет оказана помощь в медицинских учреждениях в Петербурге и в Москве… Дети будут доставлены в Петербург и Москву уже сегодня вечером", — сказала она.

Авилова добавила, что с начала конфликта в Донбассе для лечения на территорию РФ были вывезены 500 детей.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. В конце мая фонд официально сменил название и теперь в нем отражено имя основателя: "Справедливая помощь Доктора Лизы".

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