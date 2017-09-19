Ураган "Мария" ослаб до четвертой категории мощности

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ураган "Мария", проходящий над островами Карибского моря, ослаб до четвертой из пяти возможных категорий мощности, сообщил Национальный центр ураганов США.
В настоящий момент максимальная скорость ветров внутри урагана достигает почти 250 километров в час. Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 14 километров в час.
Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения на заморских американских территориях — Американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико, к которым направляется стихия. Премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит сообщил, что ураган "Мария" разрушил на островном государстве "все, что можно купить за деньги".