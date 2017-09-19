Ураган "Мария" ослаб до четвертой категории мощности

Сотрудник Комитета по чрезвычайным операциям отслеживает траекторию урагана Ирма в Санто-Доминго, Доминиканская Республика. 5 сентября 2017

Сотрудник Комитета по чрезвычайным операциям отслеживает траекторию урагана Ирма в Санто-Доминго, Доминиканская Республика. 5 сентября 2017

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ураган "Мария", проходящий над островами Карибского моря, ослаб до четвертой из пяти возможных категорий мощности, сообщил Национальный центр ураганов США.

В ночь на вторник "Мария" достигла максимальной пятой категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Метеорологи сообщили, что сила урагана стала "чрезвычайно опасной". Тогда скорость ветров составляла 260 километров в час.

В настоящий момент максимальная скорость ветров внутри урагана достигает почти 250 километров в час. Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 14 километров в час.

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения на заморских американских территориях — Американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико, к которым направляется стихия. Премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит сообщил, что ураган "Мария" разрушил на островном государстве "все, что можно купить за деньги".