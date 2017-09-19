В донецкой детской больнице установили мемориальную доску Доктору Лизе

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Мемориальную доску в память о трагически погибшей в прошлом году правозащитнице Елизавете Глинке (Докторе Лизе) установили во вторник в Донецке на территории республиканской детской больницы, передает корреспондент РИА Новости.

Памятный знак установлен в одном из корпусов больницы. На мероприятии присутствовали представители министерства здравоохранения самопровозглашенной Донецкой народной республики, руководства больницы, волонтеры, родители детей, прошедших лечение благодаря основанному ею фонду. В конце мероприятия присутствующие возложили цветы к памятному знаку.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей.

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