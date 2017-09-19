В донецкой детской больнице установили мемориальную доску Доктору Лизе

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Мемориальную доску в память о трагически погибшей в прошлом году правозащитнице Елизавете Глинке (Докторе Лизе) установили во вторник в Донецке на территории республиканской детской больницы, передает корреспондент РИА Новости.
Памятный знак установлен в одном из корпусов больницы. На мероприятии присутствовали представители министерства здравоохранения самопровозглашенной Донецкой народной республики, руководства больницы, волонтеры, родители детей, прошедших лечение благодаря основанному ею фонду. В конце мероприятия присутствующие возложили цветы к памятному знаку.
Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей.
В 1986 году Глинка окончила 2-й Московский государственный медицинский институт имени Пирогова по специальности врач-реаниматолог. В том же году она эмигрировала в США. На фото: Елизавета Глинка помогает женщине с ребенком во время посадки на спецборт МЧС в аэропорту Ростова-на-Дону перед отправкой детей из Донбасса для лечения в Москву.
В Дартмутской медицинской школе Глинка получила второе медицинское образование по специальности "паллиативная медицина". На фото: президент РФ Владимир Путин вручает Доктору Лизе Государственную премию за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности.
После возвращения в Москву доктор принимала участие в работе Первого Московского хосписа, открытого в 1994 году. На фото: Елизавета Глинка на благотворительном вечере в поддержку пострадавших на Кубани.
В 2001 году фонд Глинки VALE Hospice International открыл первый бесплатный хоспис для больных раком в Киеве. На фото: Елизавета Глинка сажает детей с Юго-Востока Украины на спецборт МЧС, который доставит их на лечение в Москву.
Благотворительный фонд "Справедливая помощь", созданный Глинкой в 2007 году, оказывает поддержку бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. На фото: глава фонда "Справедливая помощь" помогает бездомным на Павелецком вокзале в Москве.
Главный редактор документально-публицистического вещания Рен ТВ Оксана Барковская, руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза) и певица Буч (Елена Погребижская) на церемонии вручения премии "ТЭФИ-2009".
Елизавета Глинка обладатель множества наград и премий, среди которых орден Дружбы, знак отличия "За благодеяние", премия апостола Андрея Первозванного "за личное мужество, милосердие к людям и бескорыстную помощь гражданскому населению Донбасса". На фото: Доктор Лиза получила награду журнала "Сноб" в номинации "Социальный проект".
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