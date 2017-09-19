МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Астрономическая обсерватория Аресибо, расположенная в Пуэрто-Рико, сообщила о временном прекращении исследовательских работ в связи с ураганом "Мария".

"В связи с угрозой урагана "Мария" обсерватория Аресибо начала подготовительные процедуры. Подготовка включает защиту телескопа, физических объектов и исследовательского оборудования", — сообщается на официальном сайте обсерватории.

Отмечается, что в связи с принятыми мерами наблюдения на телескопе приостановлены до четверга 21 сентября. Кроме того, центр будет закрыт для посетителей до среды 27 сентября.

Ураган "Мария" достиг максимальной, пятой категории, сообщил ранее Национальный центр ураганов США. В сообщении на сайте центра отмечается, что сила урагана стала "чрезвычайно опасной", достигнув пятой категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Скорость ветра составляет 260 километров в час, а порывы значительно превышают это значение.

Президент США Дональд Трамп уже ввел режим чрезвычайного положения на заморских американских территориях — Американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико, к которым направляется стихия.