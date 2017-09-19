Amnesty International о рохинджа: власти Мьянмы "прячут голову в песок"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и ее правительство в том, что они "прячут голову в песок" относительно гуманитарного кризиса в мьянманском штате Ракхайн.

Ранее во вторник фактический лидер Мьянмы, Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи осудила в своей речи насилие, применяемое "всеми сторонами конфликта" в штате Ракхайн. Она объявила о готовности Мьянмы разрешить беженцам-рохинджа, укрывшимся в Бангладеш, вернуться в свои дома в Ракхайне после процесса "верификации" их права на проживание в Мьянме.

"Аун Сан Су Чжи продемонстрировала сегодня, что она и ее правительство прячут голову в песок по вопросу тех ужасов, которые разворачиваются в штате Ракхайн. Несмотря на заявления Аун Сан Су Чжи, рохинджа изолированы в штате Ракхайн, у них нет гражданства и серьезно ограничен доступ к здравоохранению и другим базовым услугам. Беженцы, уехавшие в Бангладеш, не могут вернуться к такому отвратительному положению", — говорится в заявлении директора организации по Юго-Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Джеймса Гомеса.

Гуманитарный кризис в мьянманском штате Ракхайн, граничащем с Бангладеш, развивается по нарастающей с 25 августа, когда мьянманские войска и силы безопасности начали операцию против исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа (рохинья). С 25 августа по середину сентября из Мьянмы в Бангладеш в поисках убежища перешли более 410 тысяч рохинджа. Они размещены в переполненных лагерях беженцев, расположенных вдоль границы на территории Бангладеш.