В Совфеде прокомментировали решение США выделить Киеву 500 млн долларов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Одобрение американским сенатом выделения Украине 500 миллионов долларов на оборону говорит о том, что президент Петр Порошенко настроен на войну. Такое мнение в беседе с RT высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Когда весь мир говорит о том, что надо думать о безопасности, Порошенко говорит о боевых действиях", — пояснил сенатор.

По словам парламентария, понятно, против кого украинский президента собирается применять оружие: против своего народа на юго-востоке Украины и России, "которую он обвиняет во всех грехах".

Джабаров добавил, что "любое действие рождает противодействие", а начинать гонку вооружений и превращать центр Европы в потенциальный театр боевых действий крайне опасно. Сенатор выразил надежду на то, что "здравый смысл возобладает" и к тому времени, когда Украина будет "вооружена до зубов", Порошенко уже не будет у власти.

Ранее Порошенко сообщил, что в проекте оборонного бюджета США на 2018 финансовый год содержится пункт о выделении Украине 500 миллионов долларов на безопасность и оборону.

Между тем, накануне сенат утвердил проект оборонного бюджета в объеме 692 миллиарда долларов, где на военную помощь Киеву предусмотрено только 150 миллионов долларов (из которых 75 миллионов будут доступны, а на использование остальных средств потребуется отдельное разрешение сената).