Под Одессой напали на оправданного по делу 2 мая активиста "Антимайдана"

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Неизвестные напали на одного из сторонников "Антимайдана", оправданному по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе, сообщает интернет-издание "Думская" со ссылкой на данные полиции.

"Один из фигурантов "дела 2 мая" подвергся нападению неизвестных. Произошло это в Овидиополе. Мужчине пробили голову. Он госпитализирован", — пишет издание.

По данным "Думской", пострадавший — Евгений Грищук.

По делу о событиях на Греческой площади проходили 19 обвиняемых. Тогда, в ходе стычки сторонников "Антимайдана" с радикалами Евромайдана и футбольными "ультрас", погибли шесть человек.

В понедельник суд признал сторонников "Антимайдана" невиновными. Судья констатировал, что "следствие по делу было предвзятым" и заявил об отсутствии каких-либо доказательств, подтверждающих позицию обвинения.

Однако сотрудники СБУ и прокуратуры зашли в зал заседаний и объявили россиянину Евгению Мефедову и Сергею Долженкову о новом подозрении, их арестовали на два месяца. Радикалы, несогласные с приговором, пытались помешать выходу оправданных из суда, произошли стычки с полицией. Правоохранителям все же удалось вывезти активистов и их родственников.

Подробнее об уголовном деле о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе читайте в справке РИА Новости >>