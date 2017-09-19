КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Неизвестные напали на одного из сторонников "Антимайдана", оправданному по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе, сообщает интернет-издание "Думская" со ссылкой на данные полиции.
"Один из фигурантов "дела 2 мая" подвергся нападению неизвестных. Произошло это в Овидиополе. Мужчине пробили голову. Он госпитализирован", — пишет издание.
По данным "Думской", пострадавший — Евгений Грищук.
По делу о событиях на Греческой площади проходили 19 обвиняемых. Тогда, в ходе стычки сторонников "Антимайдана" с радикалами Евромайдана и футбольными "ультрас", погибли шесть человек.
Однако сотрудники СБУ и прокуратуры зашли в зал заседаний и объявили россиянину Евгению Мефедову и Сергею Долженкову о новом подозрении, их арестовали на два месяца. Радикалы, несогласные с приговором, пытались помешать выходу оправданных из суда, произошли стычки с полицией. Правоохранителям все же удалось вывезти активистов и их родственников.
Подробнее об уголовном деле о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе читайте в справке РИА Новости >>