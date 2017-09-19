Арабская "четверка" подтвердила требования к Катару для прекращения блокады

ДУБАЙ, 19 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет подтвердили свои требования к Катару для прекращения блокады.
"Мы собрались, чтобы подтвердить нашу готовность к политическому урегулированию кризиса при условии, что Катар пообещает выполнить список из 13 требований и шести принципов",- заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
Ожидается, что на полях Генассамблеи ООН состоится встреча президента США Дональда Трампа с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, на которой будут обсуждаться отношения Дохи с соседними странами.