Силовики 36 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Украинские силовики 36 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 14 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.