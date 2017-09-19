Силовики 36 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (196)

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Украинские силовики 36 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа.

"За прошедшие сутки ВС Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 14 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.