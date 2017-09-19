В ЛНР заявили, что силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (196)

ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили во вторник РИА Новости в штабе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС, СПГ), зенитные установки и стрелковое оружие", — заявили в Народной милиции.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Славяносербск, Фрунзе, Желобок, Сокольники, Калиновка, Донецкий, Пришиб.

"В результате обстрела в 22.20 18 сентября из миномета калибра 82 миллиметра со стороны Новотошковское (под контролем силовиков — ред.) в направлении Донецкий (под контролем ЛНР — ред.) произошло возгорание хозяйственной деревянной постройки", — уточнил собеседник агентства.

По предварительным данным оборонного ведомства ЛНР, пострадавших среди гражданского населения и ополченцев нет.

Позже официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко сообщил журналистам, что после обстрела со стороны украинских силовиков в поселке Донецкий сгорел жилой дом. "Сегодня ночью поселок Донецкий был полностью под обстрелом (со стороны силовиков — ред.) из минометов, гранатометов, БМП и стрелкового оружия", — сказал он.

Марочко уточнил, что дом, оказавшийся на линии огня, сгорел. "По счастливой случайности, жертв нет", — заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.