В ЛНР заявили, что силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие

ЛУГАНСК, 19 сен — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили во вторник РИА Новости в штабе оборонного ведомства ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Славяносербск, Фрунзе, Желобок, Сокольники, Калиновка, Донецкий, Пришиб.
"В результате обстрела в 22.20 18 сентября из миномета калибра 82 миллиметра со стороны Новотошковское (под контролем силовиков — ред.) в направлении Донецкий (под контролем ЛНР — ред.) произошло возгорание хозяйственной деревянной постройки", — уточнил собеседник агентства.
По предварительным данным оборонного ведомства ЛНР, пострадавших среди гражданского населения и ополченцев нет.
Позже официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко сообщил журналистам, что после обстрела со стороны украинских силовиков в поселке Донецкий сгорел жилой дом. "Сегодня ночью поселок Донецкий был полностью под обстрелом (со стороны силовиков — ред.) из минометов, гранатометов, БМП и стрелкового оружия", — сказал он.
Марочко уточнил, что дом, оказавшийся на линии огня, сгорел. "По счастливой случайности, жертв нет", — заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.