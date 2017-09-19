В Сент-Луисе после протестов полиция задержала более 120 человек

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Полиция города Сент-Луис, штат Миссури задержала 123 участников протестных акций, которые начались в связи с решением суда оправдать бывшего офицера полиции по делу об убийстве афроамериканца Энтони Ламара Смита, сообщили правоохранители.

"Итоговое число арестов составляет 123 человека", — говорится в сообщении полиции города в Twitter.

Ранее полиция сообщила, что в ходе столкновений пострадали несколько офицеров полиции, а также был нанесен ущерб многим зданиям. Движение на всех дорогах было восстановлено. Правоохранители изъяли у демонстрантов несколько единиц оружия и бутылки с неизвестной химической смесью.

В пятницу судья в Сент-Луисе вынес оправдательное решение в отношении бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который обвинялся в убийстве в 2011 году 24-летнего Энтони Ламара Смита, после чего протестующие начали акцию. Полиция сообщила, что демонстрация приобрела незаконный характер, протестующие бросали камни и били стекла в доме мэра. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и задержали десятки человек.