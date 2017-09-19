Третья годовщина минского меморандума: воз и ныне там

ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Ровно три года прошло с тех пор, как в столице Белоруссии трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта в Донбассе был подписан меморандум — второй из трех документов, которые теперь называют словосочетанием "минские соглашения". В течение трех лет стороны конфликта и международные наблюдатели заявляют о необходимости выполнения договоренностей, но оптимизма по этому поводу со временем становится только меньше.
Стороны договорились о прекращении огня, отводе вооружений, прекращении наступательных действий, обмене пленными, амнистии участникам событий в Донбассе, проведении местных выборов.
"Можно считать, что меморандум стал некой основой, некой отправной точкой, когда появилось желание у посредников, чтобы конфликт был разрешен политическим путем. Говорить, что на данный момент ситуация сильно поменялась в плане выполнения, увы, не приходится", — считает полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.
В разговоре с РИА Новости он заявил, что Киев все это время находит "уловки, отговорки, чтобы не выполнять взятые на себя обязательства, пытаться перекрутить, исказить всю суть, всю логику минских договоренностей".
В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ считают, что требования меморандума выполняются сторонами лишь частично. Даже если и фиксируется снижение количества нарушений, такие периоды длятся недолго.
При этом, по его словам, такое снижение интенсивности обстрелов быстро заканчивается, "поскольку до сих пор не устранены основные первопричины: наличие тяжелого вооружения и близость расположения сил и средств сторон". "Уровень насилия, на самом деле, является показателем выполнения сторонами минских соглашений", — отметил Хуг.
Артиллерия, танки, РСЗО
Минские встречи начались в самый разгар боевых действий в Донбассе. Стороны применяли друг против друга все доступные виды артиллерии и бронетехники, включая реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
"Мы можем констатировать факт снижения активности боевых действий, но не полное прекращение огня… Как и в 2014 году, сегодня ВСУ продолжают использовать тяжелое вооружение калибром свыше 100 миллиметров, артиллерийские системы, танки и РСЗО противника расположены по всей линии соприкосновения", — сказал РИА Новости представитель руководства ДНР, депутат народного совета республики Александр Костенко.
За три года принималось множество договоренностей о прекращении огня, но перестрелки все равно продолжаются. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.
"Мы по сей день слышим разрывы снарядов, мы, к сожалению, фиксируем и погибших, и раненых — не только среди военнослужащих, но и среди гражданского населения. Очень важно подчеркнуть, что перемирия… это нужно воспринимать как снижение интенсивности обстрелов. Недопущение полноценных боевых действий. Но, увы, говорить о том, что есть какая-то реальная надежда на то, что обстрелы прекратятся, — мы таких иллюзий не питаем", — сказал Пушилин.
По его мнению, чтобы говорить о полноценном прекращении огня, нужно, в частности, разведение сил и средств, "чтобы противники не видели друг друга невооруженным взглядом", а также выполнение политических пунктов.
Наблюдатели ОБСЕ, которые следят за выполнением требования об отводе техники, периодически заявляют о нарушениях этого пункта.
"С начала этого года мы зафиксировали 3 тысячи случаев размещения единиц вооружения с нарушением линий отвода, две трети из них — в неподконтрольных правительству районах", — сказал Хуг.
По словам Костенко, несмотря на неоднократные договоренности о перемирии, "ситуация на линии соприкосновения остается по-прежнему стабильно напряженной". Оперативное командование ДНР заявляет, что украинские силовики стали также использовать запрещенные меморандумом беспилотники не только в качестве средства разведки, но и для корректировки артиллерийского огня.
Киев отдаляется от Донбасса
Еще одним требованием меморандума было прекращение наступательных действий. При этом с 2014 года министерство обороны ДНР неоднократно заявляло о попытках прорыва линии позиций ополченцев подразделениями силовиков, а также о занятии подразделениями ВСУ так называемой "серой зоны" — нейтральной полосы.
В самопровозглашенных республиках считают, что чем чаще Киев нарушает взятые на себя обязательства, тем сильнее отдаляется от Донбасса, тем призрачнее надежды на реинтеграцию региона.
"Чем больше, и чем дольше, и чем явней Украина не выполняет взятые на себя обязательства, чем больше было усиление различного рода блокад, тем в большей степени республики учились жить самостоятельно. За этот период мы научились обходиться полностью без Украины… Расстояние между Украиной и Донбассом из-за невыполнения минских соглашений становится все больше и больше буквально с каждым месяцем", — сказал Пушилин.
"Налицо тот факт, что для достижения полного и устойчивого прекращения огня стороны должны в полном объеме соблюдать требования минских соглашений, особенно положения, касающиеся отвода тяжелого вооружения", — заявил Хуг.