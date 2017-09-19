БАНГКОК, 19 сен – РИА Новости. Государственный советник и фактический лидер Мьянмы, Нобелевский лауреат До Аун Сан Су Чжи осудила в своей речи во вторник насилие, применяемое "всеми сторонами конфликта" в штате Ракхайн и объявила о готовности Мьянмы разрешить беженцам-рохинджа, укрывшимся в Бангладеш, вернуться в свои дома в Ракхайне после процесса "верификации" их права на проживание в Мьянме.

Аун Сан Су Чжи выступила в парламенте Мьянмы в столице страны Нейпьидо с обращением к нации по вопросу рохинджа. Первое выступление Государственного советника по этому вопросу с момента начала обострения этно-религиозного конфликта в штате Ракхайн в 2012 году транслировалось парламентским интернет-телеканалом Мьянмы в прямом эфире.

"Мы осуждаем незаконное насилие, применяемое всеми сторонами конфликта в штате Ракхайн. Все виновные в правонарушениях в ходе конфликта будут отвечать за свои деяния по всей строгости закона", — заявила Аун Сан Су Чжи. "Мы глубоко соболезнуем всем, пострадавшим в этом конфликте", — сказала она.

Говоря от лица правительства, Государственный советник заявила о приверженности властей Мьянмы восстановлению мира, безопасности, порядка и стабильности в штате Ракхайн. Касаясь судьбы 410 тысяч беженцев-рохинджа, укрывшихся в пограничных районах соседней с Мьянмой Бангладеш, Аун Сан Су Чжи заявила, что они смогут вернуться в свои дома в Ракхайне в случае подтверждения их прав на проживание в Мьянме в ходе процесса "верификации". "Мы готовы начать процесс верификации в любое время", — заявила она.

Рохинджа (рохинья) – этнические бенгальцы, мусульмане по вероисповеданию, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, но не имеющие мьянманского гражданства. Конфликт между мусульманами-рохинджа и мьянманцами-буддистами, также населяющими Ракхайн, существует десятки лет, однако его нынешнее обострение, начавшееся в 2012 году, привело к многочисленным столкновениям представителей мусульманских и буддийских общин и вспышкам насилия. 25 августа мьянманские военные начали масштабную операцию против боевиков из организации "Араканская армия спасения рохинджа"". В результате чего за последние недели до 410 тысяч рохинджа пересекли границу Бангладеш в поисках убежища.

Длительное молчание Аун Сан Су Чжи, "иконы демократии" и многолетней защитницы прав человека, по вопросу рохинджа обозреватели связывают с антимусульманскими настроениями, широко распространенными в преимущественно буддийской Мьянме, в том числе и среди сторонников партии Национальная лига за демократию, которую возглавляет Аун Сан Су Чжи.

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