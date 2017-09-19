БАНГКОК, 19 сен – РИА Новости. Государственный советник и фактический лидер Мьянмы, Нобелевский лауреат До Аун Сан Су Чжи осудила в своей речи во вторник насилие, применяемое "всеми сторонами конфликта" в штате Ракхайн и объявила о готовности Мьянмы разрешить беженцам-рохинджа, укрывшимся в Бангладеш, вернуться в свои дома в Ракхайне после процесса "верификации" их права на проживание в Мьянме.
"Мы осуждаем незаконное насилие, применяемое всеми сторонами конфликта в штате Ракхайн. Все виновные в правонарушениях в ходе конфликта будут отвечать за свои деяния по всей строгости закона", — заявила Аун Сан Су Чжи. "Мы глубоко соболезнуем всем, пострадавшим в этом конфликте", — сказала она.
Говоря от лица правительства, Государственный советник заявила о приверженности властей Мьянмы восстановлению мира, безопасности, порядка и стабильности в штате Ракхайн. Касаясь судьбы 410 тысяч беженцев-рохинджа, укрывшихся в пограничных районах соседней с Мьянмой Бангладеш, Аун Сан Су Чжи заявила, что они смогут вернуться в свои дома в Ракхайне в случае подтверждения их прав на проживание в Мьянме в ходе процесса "верификации". "Мы готовы начать процесс верификации в любое время", — заявила она.
Длительное молчание Аун Сан Су Чжи, "иконы демократии" и многолетней защитницы прав человека, по вопросу рохинджа обозреватели связывают с антимусульманскими настроениями, широко распространенными в преимущественно буддийской Мьянме, в том числе и среди сторонников партии Национальная лига за демократию, которую возглавляет Аун Сан Су Чжи.
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