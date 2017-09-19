Суд в Одессе арестовал двух сторонников "антимайдана"

Горящие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото

Горящие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Киевский районный суд Одессы арестовал на два месяца сторонников "антимайдана" Сергея Долженкова и россиянина Евгения Мефедова, которым накануне вручили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины, заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Ильичевский суд Одесской области в понедельник признал сторонников "антимайдана", которые были фигурантами дела о беспорядках в Одессе 2 мая на Греческой площади, невиновными, однако двух из них — Мефедова и Долженкова — задержали по новому обвинению. Их подозревают "в осуществлении публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины".

"Киевским районным судом города Одессы удовлетворено ходатайство областной прокуратуры о заключении под стражу двух фигурантов "дела 2 мая" — Сергея Долженкова и Евгения Мефедова", — написала Сарган в Facebook.

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