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Лавров планирует во вторник встречу с Тиллерсоном и Джонсоном

08:1219.09.2017
(обновлено: 08:30 19.09.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фотоМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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НЬЮ-ЙОРК, 19 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию на сессии ГА ООН, во вторник планирует провести ряд двусторонних встреч, в том числе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, заявили РИА Новости в делегации РФ.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin, File
Тиллерсон заявил, что Россия вмешивалась в выборы в США
"У министра запланирован ряд двусторонних контактов: планируется встреча с госсекретарем США Тиллерсоном, главой британского МИД Джонсоном, (верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС) Федерикой Могерини, (президентом Палестины) Махмудом Аббасом", — сообщили в делегации РФ.

Кроме того, как сообщили РИА Новости в российской делегации, Лавров может провести встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Двусторонние встречи пройдут на фоне новостей по продвижению процесса создания зон деэскалации в Сирии и все нарастающей риторики по вопросу урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Планируемая встреча Лаврова с Тиллерсоном во вторник станет седьмой с момента вступления последнего на пост госсекретаря США с начала 2017 года.

Седьмая встреча с Тиллерсоном с начала года

Неформальная встреча Лаврова и Тиллерсона уже состоялась по прилету российского министра в Нью-Йорк. Тем не менее, эксперты отмечают, что она стала знаковой как с точки зрения места проведения – российское постпредство при ООН, так и времени: общеполитические дебаты должны были стартовать только через сутки, и сторонам важно было сверить часы перед проведением полноценных переговоров.

Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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О запланированной второй в Нью-Йорке и седьмой за этот год встрече Лаврова и Тиллерсона стало известно в ночь на понедельник после соответствующего заявления госдепартамента США, которое позже РИА Новости подтвердил источник в российской делегации.

"У министра (во вторник) запланирован ряд двусторонних контактов: планируется встреча с госсекретарем США Тиллерсоном, главой британского МИД Джонсоном, (верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС) Федерикой Могерини, (президентом Палестины) Махмудом Аббасом",- сообщили собеседник агентства в делегации РФ.

По мнению экспертов, главы внешнеполитических ведомств России и США сосредоточатся на четырех основных сюжетах: северокорейское урегулирование, миротворцы в Донбассе, Сирия и создание зон деэскалации, двусторонние отношения и функционирование дипкорпуса.

В ходе прошедших накануне переговоров с главой МИД Японии Таро Коно Лавров заявил, что считает критической ситуацию, сложившуюся на корейском полуострове. До этого с трибуны ООН постпред США при организации Никки Хейли практически заявила, что США не забывают про военный вариант решения проблемы, если ситуация продолжит и далее обостряться.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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При этом эксперты отмечают, что, несмотря на все призывы урегулировать ситуацию мирным путем, Пхеньян, скорее всего, останется глух к призывам мирового сообщества.

"Мы будем все дальше двигаться через санкционную войну к установлению Северной Кореи как ядерной державы. На все посланные сигналы Северная Корея реагирует новыми успешными тестами. Ощущение в Пхеньяне должно быть, что ядерная бомба со средством доставки, способным долететь по крайней мере до Гуама, а то и до западного побережья США, уже вот-вот в руках. Это как в детской игре в прятки – когда добегаешь до "домика". КНДР уже почти "в домике", еще чуть-чуть осталось, несколько шагов сделать, и вы неуязвимы. Я не думаю, что в этой ситуации кто-то готов останавливаться и замораживать ядерную программу", — заявил РИА Новости руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев.

Сирия и Дейр-эз-Зор

Бойцы сирийской армии во время подготовки к форсированию реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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WP сообщила о намерении США укрепить взаимодействие с Россией в Сирии
Переговоры Лаврова и Тиллерсона пройдут на фоне продолжающего процесса создания зон деэскалации в Сирии и произошедшего накануне инцидента под Дейр-эз-Зором к востоку от Евфрата. Тогда США обвинили РФ в ударе по позициям арабо-курдских отрядов "Демократических сил Сирии" (SDF). Позже минобороны России отвергло эти обвинения, заявив, что американским партнерам заранее сообщили границы военной операции по освобождению сирийского Дейр-эз-Зора.

Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов заявил, что Россия и США ведут постоянный диалог по Сирии на экспертном уровне, это касается и ситуации в Дейр-эз-Зоре.

"Этот процесс, диалог идет постоянно на уровне военных экспертов. Идет экспертная проработка",- сказал Гатилов, отвечая на вопрос, обсуждают ли РФ и США ситуацию в Сирии, в том числе по Дейр-эз-Зору.

Американская сторона говорит, что именно под Дейр-эз-Зором координация не сработала. Как бы то ни было, в случае встречи Лаврова и Тиллерсона стороны должны будут заявить о каком-то знаковом продвижении вперед, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Позитивные сигналы очень нужны и весьма востребованы по крупным вопросам международной повестки дня — будь то Сирия, ситуация на Корейском полуострове, Украина", — заявил он в середине сентября после переговоров с американским коллегой Томасом Шеннонм в Хельсинки по подготовке встречи Лаврова и Тиллерсона.

Вид на город Алеппо. Архивное фото
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
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"Какого-то эффекта в смысле какого-то публичного улучшения климата, изменения риторики, к сожалению, ожидать не придется", — считает в свою очередь президент Нью-Йоркского консалтингового бюро Николай Пахомов.

Тем не менее, он считает, что стороны могут решить вопросы практического взаимодействия по Северной Корее и ситуации в Сирии, хотя такие соглашения могут остаться неизвестными для СМИ и широкой публики.

"Но тем не менее с точки зрения изменения климата российско-американских отношений, к сожалению, этого ожидать не приходится, и, прежде всего, из-за продолжающейся, к сожалению, нездоровой обстановки вокруг России и российско-американских отношений в США", — заявил РИА Новости эксперт.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Встреча с главой МИД Великобритании

Футбольные болельщики из Германии
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Не забывайте: вы в России". МИД Британии приятно удивил
Переговоры Лаврова с главой МИД Великобритании – если они все-таки пройдут во вторник — станут первой встречей министров с момента назначения Бориса Джонсона на пост главы внешнеполитического ведомства. До этого личный контакт Лаврова и Джонсона несколько раз срывался. По мнению экспертов, темами встречи может стать как ситуация на Украине и в Сирии, так и процесс Brexit, который сейчас набирает обороты в Великобритании.

Помимо этого британская сторона на встрече может поднять вопрос о так называемом "российском следе" в ход голосования на выборах в стране, в том числе в 2015 году.

Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Россия в свою очередь неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

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