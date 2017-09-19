Ураган "Мария" нанес урон дому премьер-министра Доминики

МЕХИКО, 19 сен — РИА Новости. Мощнейший ураган "Мария", набравший силу пятой категории, обрушился в понедельник вечером на островное государство Доминика в Карибском море и нанес серьезный урон дому премьер-министра Рузвельта Скеррита.

"Крыша (дома) улетела. Я в полной власти урагана. Дом заливает вода", — написал Скеррит на своей странице в социальной сети Facebook

Через несколько минут глава правительства Доминики уточнил, что сам он не пострадал. "Меня спасли", — написал Скеррит.

Ураган "Мария" достиг максимальной, пятой категории, сообщил ранее Национальный центр ураганов США. В сообщении на сайте центра отмечается, что сила урагана стала "чрезвычайно опасной", достигнув пятой категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Скорость ветра составляет 260 километров в час, а порывы значительно превышают это значение.

Президент США Дональд Трамп уже ввел режим чрезвычайного положения на заморских американских территориях — Американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико, к которым направляется стихия.