Президент Панамы призвал США сохранить посольство на Кубе

НЬЮ-ЙОРК, 19 сен — РИА Новости. США следует сохранить посольство на Кубе открытым и возобновить диалог с властями, заявил РИА Новости президент Панамы Хуан Карлос Варела на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Я считаю, что диалог — это решение для любой политической ситуации. Они должны сохранить посольство открытым, вернуть контроль над диалогом", — сказал Варела.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон изучает вопрос о закрытии посольства на Кубе после "акустической атаки" его сотрудников.

В госдепартаменте США считают, что сотрудники американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. Телеканал CBS News со ссылкой на данные медэкспертизы сообщал, что медики поставили нескольким американским и канадским дипломатам на Кубе диагноз "легкая черепно-мозговая травма".