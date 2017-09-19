СМИ: в Индонезии предотвратили нападение на президента

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Полиция Индонезии предотвратила нападение на президента Джоко Видодо, задержав боевика с пятью "коктейлями Молотова", сообщает издание Strait Times.

Издание пишет, что 31-летнего подозреваемого задержали в аэропорте Penggung города Чиребон в провинции Западная Ява, куда президент прибыл на культурный фестиваль.

Согласно данным предварительного расследования, подозреваемый — член местной террористической группировки Джемаа Аншарут Даула, связанной с террористической организацией "Исламское государство*, отмечает издание.

По словам представителя полиции провинции Умара Суруа Фана, у мужчины также с собой был штык, пистолет для страйкбола и записка с радикальными заявлениями, сообщает газета со ссылкой на местные СМИ.

* Запрещенная в России террористическая организация.