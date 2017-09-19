ООН, 19 сен — РИА Новости. Высокопоставленный представитель Белого дома назвал предстоящую во вторник речь президента США Дональда Трампа на Генеральной ассамблее ООН "глубоко философской".

"Эта речь — концепция и декларация президента всем странам мира о том, как Америка видит себя в мире, как Америка действует, каковы ее ценности и как это относится к другим странам. Это глубоко философское обращение", — заявил представитель Белого дома.

"Президент потратил огромное количество времени, создавая, развивая, настраивая свою речь во всех ее аспектах", — добавил он.

По его словам, Трампу помогали его ведущие советники, но в целом это речь президента, которая отражает его персональные приоритеты.