ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Ураган "Мария", который приближается к островам Карибского бассейна, достиг максимальной пятой категории, сообщил Национальный центр ураганов США.

В сообщении на сайте центра отмечается, что сила урагана стала "чрезвычайно опасной", достигнув пятой категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Скорость ветра составляет 260 километров в час, а порывы превышают это значение.

Президент США Дональд Трамп уже ввел режим чрезвычайного положения на заморских американских территориях – Виргинских островах и в Пуэрто-Рико.