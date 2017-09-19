В США хотят расследовать влияние радио Sputnik на президентские выборы

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Три американских конгрессмена направили письмо главе Федеральной комиссии по связи Аджиту Паю с просьбой расследовать сообщения о том, что радио Sputnik якобы вмешивалось в президентские выборы 2016 года, при том, что вещание радио на указанной частоте 105,5 FM в Вашингтоне началось спустя несколько месяцев после дня голосования.

"Мы пишем в ответ на недавние тревожные сообщения прессы о том, что радиосеть, финансируемая российским правительством, могла использовать эфирные волны США, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года", — сообщается в письме за подписью Анны Эшу, Майкла Дойла и Фрэнка Пэллона. Письмо находится в распоряжении РИА Новости.

В послании конгрессмены ссылаются на статью New York Times "RT, Sputnik и новая теория войны России", в которой предполагается, что радиостанция могла повлиять на ход выборов. В письме отмечается, что радио якобы может использовать частоту для распространения дезинформации, "чтобы влиять на политику США и подорвать выборы", но никаких доказательств не приводится.

"Если Sputnik действительно используется правительством России как инструмент для негативного влияния на США и наш свободный и честный избирательный процесс, радиостанции, на которых вещает Sputnik, напрямую нарушают стандарт общественных интересов Закона о средствах связи", — говорится в письме.

Конгрессмены указывают на вещание Sputnik на частоте 105,5 FM в Вашингтоне, игнорируя тот факт, что первый эфир там состоялся 31 июля 2017 года, спустя более чем полгода после дня президентских выборов. При этом конгрессмены не приводят аргументов, как именно вещание Sputnik на указанной частоте повлияло на президентские выборы спустя более чем полгода после того, как они состоялись.

Конгрессмены задают вопросы комиссии по связи: проводит ли она расследование относительно того, противоречат ли "общественным интересам" лицензия на вещание Sputnik; если нет, то начнёт ли она такое расследование; если комиссия должна начать такое расследование, то какие конкретные шаги она предпримет?

Письмо появилось спустя несколько дней после того, как ФБР допросило бывшего сотрудника Sputnik и получило доступ к внутренней переписке агентства. Эти действия ФБР были подвергнуты критике как в РФ, так и в США за нарушение принципа свободы прессы, закреплённого в Первой поправке к американской конституции.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян называла эти обвинения нападками на RT, в которых нет ни слова правды, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — абсурдными, и не исключал, что речь идет о попытках очернить эти СМИ.

Ранее портал Yahoo News со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Федеральное бюро расследований США допросило бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Файнберга в рамках расследования сообщений о том, что агентство якобы действует как орган российской пропаганды в нарушение американского закона об иностранных агентах (FARA). При этом портал утверждает, что ФБР получило доступ к рабочей переписке Sputnik от Файнберга и другого бывшего сотрудника вашингтонского бюро агентства Джозефа Джона Фионды. Само ФБР до сих пор так и не ответило на официальный запрос агентства о том, ведет ли ведомство расследование против агентства. Sputnik заявил, что считает такие действия ФБР, как и любое вмешательство спецслужб в деятельность СМИ, ущемлением свободы слова. Американская неправительственная организация "Фонд свободы прессы" (Freedom of the Press Foundation) выразила обеспокоенность в связи с расследованием ФБР против агентства Sputnik.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что допрос ФБР экс-сотрудника агентства Sputnik Эндрю Файнберга свидетельствует не в пользу плюрализма мнений и свободы прессы, в Кремле информация о расследовании вызывает обеспокоенность. Главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян в свою очередь выразила уверенность, что если в США против агентства ведется расследование, то в отношении американских журналистов в РФ могут быть предприняты аналогичные меры.

В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие резолюции ЕП, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.