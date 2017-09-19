Трамп объявил режим ЧП на Виргинских островах из-за урагана "Мария"

ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения на американских Виргинских островах из-за урагана "Мария", сообщила пресс-служба Белого дома.

Режим объявляется для оказания федеральной помощи заморским территориям США в ликвидации последствий стихии. Как и в большинстве таких случаев, федеральное финансирование будет покрывать 75% таких работ. Режим ЧП считается действующим с 16 сентября.

Ранее в понедельник Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что "Мария" стала исключительно опасным ураганом 4-й категории. Центр урагана и его внутреннее кольцо, как ожидается, в последующие несколько часов пройдут в районе Доминики. Постоянная скорость ветра внутри урагана достигает 215 километров в час.