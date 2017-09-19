В ЛНР заявили, что нашли тайник c оружием украинских диверсантов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (192)

ЛУГАНСК, 18 сен — РИА Новости. Тайник украинских диверсантов с оружием обнаружили сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.

"…вблизи города Красный Луч в одном из заброшенных зданий сотрудниками министерства госбезопасности Луганской народной республики выявлен тайник с оружием и боеприпасами украинских силовиков", — рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, из тайника изъяты автоматы Калашникова, автоматический гранатомет, крупнокалиберный пулемет, ручные гранаты различных модификаций и различные боеприпасы.

"Установлено, что закладка была сделана в 2014 году вблизи проведения так называемой АТО и предназначалась для использования украинскими диверсионно-разведывательными группами", — заявили в пресс-службе.