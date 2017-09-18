Трамп повторяет ошибочную политику своих предшественников, считает сенатор

НЬЮ-ЙОРК, 18 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начинает воспроизводить политику, которая была характерна для его предшественников, это "не очень здорово", особенно с точки зрения эффективности урегулирования международных проблем, заявил в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, который находится на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Прошедшие девять месяцев, к сожалению, показали, что он далеко не последователен в своих действиях, что он отошел уже от многих своих предвыборных обещаний в угоду политической конъюнктуре, как он сам ее понимает, и во все большей степени начинает воспроизводить ту политику, которая была характерна для его предшественников. Это не очень здорово, так как ошибки прежних президентов США в вопросах регулирования глобальных проблем в ряде случаев не только эти проблемы не решили, но даже дополнительно обострили", — заявил Косачев, отвечая на вопрос о его ожиданиях от выступления Дональда Трампа с трибуны ООН.

Первое выступление Трампа в качестве президента США на Генассамблее ООН состоится утром во вторник (по местному времени).