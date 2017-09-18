Лавров назвал ситуацию на Корейском полуострове критической

НЬЮ-ЙОРК, 18 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД Японии Таро Коно на полях сессии Генассамблеи ООН назвал критической ситуацию на Корейском полуострове.

На фоне обострившейся в регионе обстановки Москва считает востребованным постоянный диалог с Токио по проблеме безопасности, отметил Лавров. Он назвал "очень полезным" обмен мнениями между президентом России и премьером Японии по вопросам международных отношений, "включая проблемы безопасности в нашем общем регионе".

"Считаем постоянный диалог между Россией и Японией по проблематике безопасности в Северо-Восточной Азии весьма и весьма востребованным, прежде всего в связи с той критической ситуацией, которая складывается на Корейском полуострове. Тем ценнее сегодняшняя возможность обменяться мнениями по этим и другим вопросам", — сказал российский министр.

В МИД по итогам встречи добавили, что на переговорах Лавров и Коно обменялись мнениями по двусторонним вопросам, а также актуальным международным проблемам.

"Особое внимание было уделено ситуации на Корейском полуострове и важности урегулирования всех имеющихся проблем на основе диалога между всеми заинтересованными сторонами", — говорится в комментарии министерства.

В понедельник Лавров обсудил обстановку в регионе с главой МИД Китая. Стороны подтвердили, что кризис вокруг КНДР можно решить только политическим путем.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон накануне заявил, что Вашингтон пытается найти мирное решение корейской проблемы, но допускает и военный вариант. Американский постпред при ООН Никки Хейли сообщила, что если КНДР будет угрожать безопасности Соединенных Штатов и их союзников, то будет "уничтожена".

В Москве подобные заявления назвали безответственными. В Госдуме их сочли "попыткой устрашения", а в Совфеде подчеркнули, что Россия не позволит США "экспериментировать над Северной Кореей" у своих границ.