Роухани рассказал, зачем Трамп пишет в Twitter

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани предположил, что активное использование Twitter лидером США Дональдом Трампом связано с его желанием опережать СМИ.

"Я не вижу в этом проблемы", — ответил Роухани на вопрос журналиста телеканала CNN Кристиан Аманпур о его мнении касательно "Twitter-дипломатии" Трампа. Президент Ирана высказал предположение, что, используя Twitter, Трамп "хочет быть впереди СМИ".

При этом Роухани отметил, что сообщения Трампа в Twitter "в определенных моментах" не соответствуют направленности заявлений других американских представителей власти.

Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми", особенно достается от него CNN. Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность. Трамп регулярно обрушивается в Twitter на критически настроенные к нему СМИ.