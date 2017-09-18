Главы МИД Индии, США и Японии призвали противостоять ядерной программе КНДР

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и главы внешнеполитических ведомств Индии и Японии Сушма Сварадж и Таро Коно встретились в Нью-Йорке и обсудили проблемы Тихоокеанского региона, среди которых ситуация с продолжением ядерной программы КНДР и положение в Южно-Китайском море, говорится в документе госдепартамента США, поступившем с распоряжение РИА Новости.

"Министры приветствовали непоколебимую решимость международного сообщества выступить против противоправных действий КНДР, что отражено в Резолюции 2375 Совета Безопасности ООН, и призвали к продолжению международного давления по противодействию ядерной и баллистической программе КНДР", — отмечается там.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.