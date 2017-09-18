Испания объявила посла КНДР персоной нон грата

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. МИД Испании объявил посла КНДР в стране персоной нон грата, сообщает внешнеполитическое ведомство в Twitter.

"Сегодня посол КНДР в Испании был объявлен персоной нон грата", — говорится в сообщении. МИД также сообщил, что полномочия посла будут прекращены 30 сентября.

Ранее Испания решительно осудила последний запуск баллистической ракеты, осуществленный Северной Кореей.

Пхеньян утром в минувшую пятницу (00.57 мск) вновь запустил баллистическую ракету. Японские и южнокорейские военные сообщили, что она достигла высоты около 800 километров, перелетела через территорию Японии и упала в 2,2 тысячи километров от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 3,7 тысячи километров.