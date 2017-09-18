ХАМАС направил делегацию в Россию

ГАЗА, 18 сен — РИА Новости. Исламистское движение ХАМАС направило высокопоставленную делегацию в Россию после того, как выступило с инициативой по преодолению внутрипалестинского конфликта, сообщил РИА Новости представитель ХАМАС в секторе Газа Абдель Латиф аль-Кану.

В Москву, по его словам, летит работающий в Египте замглавы политбюро Муса Абу Марзук в сопровождении функционеров движения Салеха аль-Арури и Хусама Бадрана.

"Делегация ХАМАС, возглавляемая заместителем руководителя политического бюро, выехала из Каира в Москву для переговоров с российскими официальными лицами", — сказано в текстовом сообщении, которое направил РИА Новости представитель движения.

Он не конкретизировал сроки визита, его повестку и не назвал российских представителей, с которыми планируются встречи в Москве.

В конце минувшей недели ХАМАС сделал значимый шаг к примирению с конкурирующим движением ФАТХ, объявив о роспуске сформированного им квазиправительства сектора Газа — так называемого "административного комитета" — с передачей его функций кабинету национального единства. Исламисты также подтвердили заинтересованность в проведении парламентских и президентских выборов на палестинских территориях.

Двухмиллионный сектор Газа последние десять лет живет под властью ХАМАС, попав после вооруженного переворота 2007 года в политическую изоляцию и под экономические санкции. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ продолжают контролировать Западный берег реки Иордан через институты Палестинской национальной администрации, пользующейся международным признанием и поддержкой.