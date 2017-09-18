ХАМАС направил делегацию в Россию

ГАЗА, 18 сен — РИА Новости. Исламистское движение ХАМАС направило высокопоставленную делегацию в Россию после того, как выступило с инициативой по преодолению внутрипалестинского конфликта, сообщил РИА Новости представитель ХАМАС в секторе Газа Абдель Латиф аль-Кану.
"Делегация ХАМАС, возглавляемая заместителем руководителя политического бюро, выехала из Каира в Москву для переговоров с российскими официальными лицами", — сказано в текстовом сообщении, которое направил РИА Новости представитель движения.
Он не конкретизировал сроки визита, его повестку и не назвал российских представителей, с которыми планируются встречи в Москве.
Двухмиллионный сектор Газа последние десять лет живет под властью ХАМАС, попав после вооруженного переворота 2007 года в политическую изоляцию и под экономические санкции. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ продолжают контролировать Западный берег реки Иордан через институты Палестинской национальной администрации, пользующейся международным признанием и поддержкой.