Бывший мэр Нью-Йорка: США могут выполнить Парижское соглашение и без Трампа

ООН, 18 сен — РИА Новости. Бывший мэр Нью-Йорка и активист борьбы с изменением климата Майкл Блумберг заявил, что США могут выполнить Парижское соглашение по климату, несмотря на то, что лидер страны этого делать не собирается.

"Города, штаты, компании, лидеры университетов и другие, все заявили о приверженности Парижскому соглашению и говорят миру, что мы можем это сделать. И на самом деле, я думаю, мы можем", — заявил Блумберг на заседании высокого уровня по климату в рамках Генассамблеи ООН. Во встрече принял участие генсек ООН Антониу Гутерреш. По словам организаторов мероприятия, президент США Дональд Трамп ранее не подтвердил своего участия.

"США уже на полпути в выполнении (соглашения). Этот прогресс произошел и без принятия конгрессом законов о сокращении выбросов", — отметил Блумберг. Он напомнил об инициативе ряда компаний и представителей городских администраций оценить возможности по сокращению выбросов и в дальнейшем отчитаться о проделанной работе наряду с государствами-участниками парижского соглашения.

На данный момент, по его словам, идею поддержали около 250 городов и девять штатов США, а также 700 компаний. "Коалиция растет", — отметил Блумберг.

В начале июня президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату, официально Вашингтон уведомил об этом ООН 4 августа.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.