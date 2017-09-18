В ДНР не будут проводить выборы президента Украины, заявил Захарченко

ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Выборы президента Украины на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики проводиться не будут, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

"В этот раз – не пройдет. Мы всему миру докажем, что украинских выборов на нашей территории не будет. Так что Киеву придется выбирать. Либо признать, что выборы проходят на части той территории, которую они считают своей, и, соответственно, признать свою власть ограниченно легитимной. Либо признать ДНР и ЛНР, и тогда уже проводить выборы на "всей территории", но только своего государства – без нас", — приводит заявление Захарченко его пресс-служба.

С осени на Украине фактически стартует неформальная избирательная кампания: политики будут готовиться сначала к президентским, а затем к парламентским выборам, которые пройдут в 2019 году.