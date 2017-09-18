Действия СБУ угрожают свободе слова, считают в Комитете защиты журналистов

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) направила в понедельник открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявила, что последние действия Службы безопасности Украины в отношении прессы подрывают свободу слова.
CPJ перечисляет эти случаи. Среди них требование к порталу "Украинская правда" снять с сайта статью от 24 января, в которой говорилось, что правительство не совершенствует оборонные возможности страны. Также 14, 29 и 30 августа агенты СБУ не пускали в страну журналистов, запрещая им въезд на три года — речь идет о корреспонденте ВГТРК Тамаре Нерсесян, испанском журналисте Антонио Памплиега Мануэля Анхель Састре и журналистке Первого канала Анне Курбатовой. Кроме того, упоминается случай журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. Также CPJ пишет о давлении на сайт Strana.ua, включающее обыски и изъятие документов. Кроме того, в организации обеспокоены обысками в медиахолдинге "Вести".
"Власти делят журналистов на тех, кого они считают дружественными Украине, и тех, кого считают не патриотически настроенными. Эти действия противоречат усилиям вашего правительства по трансформации страны в современную европейскую демократию", — пишут в CPJ в адрес Порошенко. Они призывают, чтобы СБУ "воздерживалась от угроз СМИ и не избирала своей целью журналистов за то, что они делают свою работу".