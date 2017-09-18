Действия СБУ угрожают свободе слова, считают в Комитете защиты журналистов

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) направила в понедельник открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявила, что последние действия Службы безопасности Украины в отношении прессы подрывают свободу слова.

"Мы считаем себя обязанными написать вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность действиями государственной службы безопасности (СБУ), которые вызывают значительную угрозу свободе прессы на Украине. По крайней мере в семи отдельных инцидентах, которые зафиксировала CPJ на протяжении последних двух месяцев, СБУ избирала своей целью редакции и журналистов по обвинениям, которые представляются нам политически мотивированными, местью за критические репортажи", — говорится в открытом письме, которое подписал исполнительный директор организации Джоэль Саймон.

CPJ перечисляет эти случаи. Среди них требование к порталу "Украинская правда" снять с сайта статью от 24 января, в которой говорилось, что правительство не совершенствует оборонные возможности страны. Также 14, 29 и 30 августа агенты СБУ не пускали в страну журналистов, запрещая им въезд на три года — речь идет о корреспонденте ВГТРК Тамаре Нерсесян, испанском журналисте Антонио Памплиега Мануэля Анхель Састре и журналистке Первого канала Анне Курбатовой. Кроме того, упоминается случай журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. Также CPJ пишет о давлении на сайт Strana.ua, включающее обыски и изъятие документов. Кроме того, в организации обеспокоены обысками в медиахолдинге "Вести".

"Власти делят журналистов на тех, кого они считают дружественными Украине, и тех, кого считают не патриотически настроенными. Эти действия противоречат усилиям вашего правительства по трансформации страны в современную европейскую демократию", — пишут в CPJ в адрес Порошенко. Они призывают, чтобы СБУ "воздерживалась от угроз СМИ и не избирала своей целью журналистов за то, что они делают свою работу".