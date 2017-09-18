Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Китая Ван И на встрече "на полях" ГА ООН в Нью-Йорке подтвердили безальтернативность урегулирования ситуации вокруг КНДР политико-дипломатическим путем, говорится в комментарии МИД РФ по итогам встречи.

"Руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на КНДР и Сирию. Подтверждено общее мнение о безальтернативности урегулирования всех проблем исключительно политико-дипломатическими средствами", — говорится в сообщении министерства.

В этом контексте с обеих сторон была дана высокая оценка российско-китайскому взаимодействию в ООН и на других международных площадках. "В ходе обсуждения двусторонней повестки дня выражено удовлетворение поступательным развитием отношений во всех областях", — добавили в МИД.