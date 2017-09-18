Трамп пообещал сделать все возможное для достижения мира на Ближнем Востоке

ООН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает все возможное, чтобы найти пути к мирному урегулированию на Ближнем Востоке, он уверен, что шансы на решение затянувшихся конфликтов в регионе есть.
Это первая Генассамблея Трампа в качестве президента США. В программе американского лидера на понедельник участие в форуме по реформированию ООН, также он встречается с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Франции Эммануэлем Макроном. На вечер запланирован рабочий ужин с лидерами Латинской Америки, который будет включать обсуждение ситуации в Венесуэле.