Трамп пообещал сделать все возможное для достижения мира на Ближнем Востоке

Дональд Трамп во время выступления перед прессой накануне встречи с лидером Израиля Биньямином Нетаньяху. 18 сентября 2017

Дональд Трамп во время выступления перед прессой накануне встречи с лидером Израиля Биньямином Нетаньяху. 18 сентября 2017

ООН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает все возможное, чтобы найти пути к мирному урегулированию на Ближнем Востоке, он уверен, что шансы на решение затянувшихся конфликтов в регионе есть.

"Мы сделаем абсолютно все, чтобы найти пути к миру на Ближнем Востоке. Я думаю, что шансы есть", — сказал он, выступая перед прессой накануне встречи с лидером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Это первая Генассамблея Трампа в качестве президента США. В программе американского лидера на понедельник участие в форуме по реформированию ООН, также он встречается с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Франции Эммануэлем Макроном. На вечер запланирован рабочий ужин с лидерами Латинской Америки, который будет включать обсуждение ситуации в Венесуэле.