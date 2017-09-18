В ООН призвали к сохранению соглашения по ядерной программе Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 18 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что все должно быть сделано для сохранения соглашения по ядерной программе Ирана.
Как сообщили в ООН, генсек организации Антониу Гутерреш на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани в понедельник заявил о необходимости полного выполнения СВПД всеми сторонами.
Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.
Ранее на этой неделе Дональд Трамп снова назвал СВПД по ядерной программе Ирана "одной из худших сделок", которую он когда-либо видел, и сообщил, что предпримет действия относительно иранской сделки в октябре.