В ООН призвали к сохранению соглашения по ядерной программе Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 18 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что все должно быть сделано для сохранения соглашения по ядерной программе Ирана.

"Мы рассматриваем соглашение как ключевое дипломатическое достижение, достигнутое за последние годы для этого региона. И мы считаем, что все должно быть сделано, чтобы поддержать и сохранить это соглашение", — сказал он, комментируя ситуацию вокруг соглашения по ядерной программе Ирана.

Как сообщили в ООН, генсек организации Антониу Гутерреш на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани в понедельник заявил о необходимости полного выполнения СВПД всеми сторонами.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп снова назвал СВПД по ядерной программе Ирана "одной из худших сделок", которую он когда-либо видел, и сообщил, что предпримет действия относительно иранской сделки в октябре.