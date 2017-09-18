Генсек ООН планирует обсудить с Лавровым ситуацию в Сирии и на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 18 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш планирует обсудить на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке ситуацию в Сирии, на Украине и Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генсек встретится с Лавровым. Нет конкретного времени и даты, но эта двусторонняя встреча будет. Есть ряд вопросов для обсуждения: Сирия, Украина, ситуация на Ближнем Востоке в целом, и многое другое", — сказал Дюжаррик на брифинге журналистам.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в воскресенье (в ночь на понедельник мск) в Нью-Йорк для участия в работе 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Рабочая программа министра включает несколько десятков мероприятий. 21 сентября он выступит с трибуны ООН, а на протяжении недели примет участие в традиционных встречах глав МИД в многосторонних и региональных форматах на полях ассамблеи и проведет двусторонние переговоры, в том числе с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Первая двухсторонка — неформальная встреча с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном — состоялась сразу по прибытии Лаврова в Нью-Йорк в ночь на понедельник.