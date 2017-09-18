Генсек ООН встретится с главой МИД КНДР на полях Генассамблеи

НЬЮ-ЙОРК, 18 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш встретится с главой МИД Северной Кореи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

"Ожидается, что он встретится с главой МИД КНДР", — сказал Дюжаррик.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Также в последнее время КНДР дважды провела испытания баллистической ракеты, перелетевшей через территорию Японии.